Tmw - Kvaratskhelia, si avvicina sempre più il rinnovo: cifre e dettagli

Come scrive Tuttomercatoweb, Kvicha Kvaratskhelia sembra sempre più vicino a prolungare il suo contratto con la società di Aurelio De Laurentiis fino all'estate del 2028: 4 milioni all'anno con potenziale inserimento anche di un'opzione fino al 2029 per provare a blindarlo per trattenerlo più a lungo possibile. "Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis - le parole in Georgia a 'Sport Imedi' - è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette. E' chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto".

BIG ALLA FINESTRA - Intanto, in occasione dell'ultimo match delle qualificazioni ad Euro2024 della Georgia contro la Spagna a Valladolid, big come Chelsea, Manchester City, Manchester United e Newcastle hanno inviato i propri scout a visionare dal vivo Kvicha Kvaratskhelia.