Tmw - Perez, affare sarà chiuso lunedì! Ecco perchè Mazzarri l'ha scelto

Novità positive per il Napoli per l'arrivo in azzurro di Nehuen Perez. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la fumata bianca è infatti sempre più vicina. Il club partenopeo e l'Udinese definiranno la trattativa nella giornata di lunedì, visti gli impegni contro Lazio dei campioni d'Italia e contro l'Atalanta dell'Udinese e Bergamo. Soltanto gli ultimi dettagli da sistemare e poi arriverà l'ufficialità, dopo le visite mediche e la firma del difensore con il Napoli.

Perez il preferito di Mazzarri.

Negli ultimi giorni Nehuen Perez è stato preferito a Theate su espressa richiesta di Walter Mazzarri che preferisce un centrale di piede destro. Oltre a questo l'allenatore punta anche sul fatto che in questa prima parte di stagione il centrale bianconero ha già giocato in Serie A.