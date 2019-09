I tre duelli chiave di stasera: il Liverpool pubblica un focus tattico sul suo sito

A poche ore dal match tra Napoli e Liverpool, il sito ufficiale degli inglesi ha pubblicato un interessante focus tattico sui tre duelli chiave che vedremo nella partita di stasera.



Kalidou Koulibaly contro Mohamed Salah - Dopo un anno i due giocatori sono di nuovo pronti a sfidarsi dopo un'estate in cui hanno avuto delusioni in coppa d’Africa. Salah dovrebbe iniziare sulla fascia destra ma grazie alla sua tendenza di spostarsi all’interno del campo potrebbe scontrarsi in più duelli con Koulibaly che è il vero leader della difesa di Ancelotti. Il senegalese è uno dei difensori centrali più quotati d'Europa e sarà determinato a tenere la porta inviolata facendosi aiutare dal suo compagno di reparto Kostas Manolas. Nella partita di ritorno ad Anfield dell’anno scorso, Salah riuscì ad avere la meglio su Koulibaly siglando il gol della qualificazione ed eliminando il Napoli dalla qualificazione agli ottavi.

Fabian Ruiz contro Fabinho - Fabian è il principale calciatore a trarre beneficio dal passaggio del Napoli ad un 4-2-3-1. Il calciatore spagnolo è stato di recente nominato MVP dell’Europeo Under 21 vinto con la Spagna. Nella scorsa stagione è stato utilizzato sia come esterno di centrocampo che come centrocampista centrale. Quest’anno Ancelotti sembra avergli affidato il ruolo di trequartista dietro le spalle di Dries Mertens. Lo spagnolo, in mezzo al campo, se la dovrà vedere con Fabinho. Il brasiliano nelle due ultime sfide con il Napoli in Champions non è mai partito titolare. Il suo è stato un inserimento graduale diventando nella seconda metà di stagione un uomo chiave per Klopp nell’arrivare alla conquista della Champions. In questa stagione, Fabinho è il faro del centrocampo del Liverpool, infatti ha una media di 65 passaggi ogni 90 minuti, con sette occasioni create e un assist fornito.

Lorenzo Insigne contro Alexander-Arnold - Secondo il sito ufficiale del Liverpool Insigne se la dovrà vedere con Alexander- Arnold in quanto agiranno sulla stessa posizione di campo. I due hanno tante cose in comune dato che giocano entrambi per il loro club natale. Il talento di Frattamaggiore ha segnato due volte nell’ultimo anno contro il Liverpool, però stavolta dovrà occuparsi di difendere sulle continue volate offensive di Arnold, protagonista di quattro assist nella passata Champions League.