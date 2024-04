Tuttosport - Il primo scontro tra Giuntoli e Manna: si contendono la rivelazione del Bologna

Si profila il primo scontro sul mercato tra Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si profila il primo scontro sul mercato tra Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli. A raccontarlo è il quotidiano vicino alle vicende juventine Tuttosport: i fari sono puntati sul centrocampista del Bologna, rivelazione di questa stagione, Lewis Ferguson. Juve e Napoli, infatti, proveranno a definire l'arrivo della mezzala scozzese, valutata almeno 25 milioni dal Bologna.

Il più corteggiato del Bologna però resta Joshua Zirkzee che invece fa gola a Milan, Arsenal e Juventus. L’olandese ha le idee chiare e non sembra intenzionato a tornare in Germania, nonostante la clausola di riacquisto in favore del Bayern (40 milioni). Per i bianconeri però molto dipenderà dalla scelta dell'allenatore e eventualmente anche dalla posizione di Vlahovic.