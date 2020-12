Tuttosport - Llorente, ci riprova la Sampdoria ma manca (di nuovo) il suo ok al trasferimento

La Sampdoria è tornata a pensare a Fernando Llorente. Visti anche i tanti problemi fisici in attacco, il club di Ferrero ci sta riprovando per lo spagnolo, che ha inseguito già ad ottobre senza concludere l'affare. Il Napoli è pronto a salutarlo, ma il giocatore - riferisce Tuttosport - chiede 18 mesi di contratto e deve ancora dare l'ok al trasferimento perché preferirebbe il ritorno in Spagna, dove però al momento non ha proposte.