Tuttosport - Milik, c'è la svolta: la Fiorentina pronta a pagare 30 mln per il polacco

Arek Milik verso la Fiorentina: per Tuttosport l'affare è a un punto di svolta. Secondo il quotidiano, infatti, per De Laurentiis è arrivata una buona notizia sul fronte relativo alla cessione del polacco, con il club viola pronto a chiudere per il classe '94.

"Il presidente del Napoli potrà concentrarsi sulle battute finali del mercato. Milik finalmente sta per accasarsi: lo vuole la Fiorentina, che pagherà al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto, appena il club azzurro rinnoverà di un anno l’accordo con il polacco in scadenza a giugno 2021" si legge.