Tuttosport - Quasi fatta per Senesi! Si chiuderà a 20mln, può arrivare anche Sokratis

Kalidou Koulibaly è destinato al Psg e il Napoli ha già scelto il sostituto. Un giovane forte arriverà. Si tratta di Marcos Senesi, 23 anni, argentino, di proprietà del Feyenoord. Il suo cartellino è valutato 25 milioni di euro ma l'affare, spiega il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, si chiuderà a 20 milioni per la gioia di tutti. Sokratis, invece, arriverà solo se Maksimovic non dovesse rinnovare e andasse dunque via ad un anno dalla scadenza del contratto.