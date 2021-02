"Il grassone sta morendo", audio choc del medico Luque sulla morte di Maradona

Nuovi, squallidi dettagli sulla morte di Diego Maradona. Il sito web Infobae ha diffuso alcuni audio WhatsApp scambiati tra il dottor Leopoldo Luque, medico personale dell’ex campione, e altre persone, tra le quali Augustina Cosachov, la psichiatra di Diego. Il tono utilizzato dal medico, scrive il Corriere della Sera, appare addirittura oltraggioso: "Pare che abbia avuto un arresto cardiorespiratorio e che stia per morire il grassone - dice Luque a un contatto che gli chiedeva informazioni dopo le prime notizie apparse in tv -. Non ho idea di cosa abbia fatto. Ci sto andando" questa una delle frasi che hanno ovviamente suscitato clamore.