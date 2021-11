Il Maradona sarà di nuovo caldo: la Curva A torna allo stadio per Napoli-Verona!

Il tifo organizzato tornerà a popolare lo stadio Diego Armando Maradona, quantomeno in parte. Sia in Curva A che in Curva B gli ultras sono rimasti sempre fuori in questa prima parte di stagione a causa delle frizioni con la società e gli organi competenti, le multe che sono state comminate loro in passato. Ma in vista della vista con l'Hellas Verona c'è una grossa novità.

TORNA LA CURVA A

Nella tarda serata di ieri, stando a quanto riportato da Calciomercato.it, i gruppi organizzati che storicamente si piazzano in Curva A hanno deciso di tornare sugli spalti, già a cominciare da domenica prossima. Pare che abbiano avuto delle rassicurazioni: non ci saranno multe per i cambi di posto, salvo che per l'occupazione delle vie di fuga.

E LA CURVA B?

Per quanto riguarda l'altra parte del tifo organizzato azzurro, quello che occupa la Curva B, non c'è ancora nessun ritorno in programma, ma non è escluso che qualcosa possa cambiare nei prossimi giorni. Sarà fondamentale il lavoro congiunto con il club, chiamato ad ammorbidire la sua posizione per riavere allo stadio anche la Curva B.