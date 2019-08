Il Roma - Mendes a Madrid per James: ecco l'offerta del Napoli che porterà al Real

"Domani o giovedì incontro tra Jorge Mendes, procuratore di James Rodriguez, e la dirigenza del Real Madrid per il futuro del colombiano. L'agente porterà l'offerta del Napoli per il prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non si esclude una clamorosa conferma del colombiano". Lo scrive il giornalista del "Roma" Giovanni Scotto attraverso il suo profilo Twitter rivelando anche i dettagli della proposta azzurra: "Prestito oneroso a 5 milioni e diritto di riscatto nel 2020 fissato a 30 milioni. Al calciatore contratto di 6,5 milioni a stagione bonus esclusi".

