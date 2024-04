Infortunio Lindstrom, i tempi di recupero: fissata la gara per rientrare

Quando si rivedrà in campo Jesper Lindstrom? Nella giornata di venerdì il danese si è fermato e ora c'è da capire quando si rivedrà in campo

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando si rivedrà in campo Jesper Lindstrom? Nella giornata di venerdì il danese si è fermato e ora c'è da capire quando si rivedrà in campo. Jesper Lindstrom si sottoporrà alle terapie del caso per provare a mettersi alle spalle questa fastidiosa lombalgia.

I TEMPI DI RECUPERO - Sui tempi di recupero, il quotidiano ipotizza un rientro a pieno regime per la prossima gara di campionato che vedrà gli azzurri giocare contro il Frosinone allo stadio Maradona.