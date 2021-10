Insigne a Dazn: "Sempre avuto fiducia Spalletti, oggi l'ho ripagata! Sull'errore sbagliai la reazione..."

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e autore di una doppietta (da rigore) contro il Bologna, a fine partita commenta a caldo il match ai microfoni di Dazn: "L'abbiamo preparata bene. A Roma potevamo fare meglio, ma pareggiare lì è tanta roba. Sapevamo che oggi dovevamo vincere e ci siamo riusciti, soprattutto subendo poco che è una cosa importante. Ci sta pareggiare a Roma, non possiamo vincere tutte le partite. Siamo consapevoli di essere forti, l'importante è affrontare ogni partita con la testa giusta".

Spalletti ti ha dato fiducia dopo gli errori dal dischetto: quant'è stato importante? "L'ho sempre ringraziato, anche subito dopo l'intervista. Ho sempre avuto la sua fiducia e quella dei compagni e cerco di ripagare in campo. Ci sta l'errore dal dischetto, ho sbagliato la reazione perché mi sono buttato giù e non devo farlo perché sono il capitano. Devo sempre dare forza ai miei compagni, ho promesso che non succederà più. Continuerò a lavorare".

Come mai hai calciato entrambi i rigori dallo stesso lato? "Sono andato deciso per tirare in quell'angolo e ho fatto gol. Non ci sono studi. In settimana io mi alleno su entrambi i lati. Sappiamo che i portieri studiano gli attaccanti, ma oggi sono andato deciso e ho fatto gol".