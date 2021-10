Insigne bocciato dai quotidiani: "Come ha fatto a sbagliare un gol simile? Sciupa il pari"

Lorenzo Insigne bocciato per la prova in Nazionale contro la Spagna. Voto 5 per l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Non si capisce come uno come lui possa aver sbagliato un gol fatto. Sarebbe stato il pari. Invece.... il resto è in linea". Stesso voto, 5, per il Corriere dello Sport: "Fallisce, con la porta spalancata, l'occasione più limpida costruita dall'Italia. Apre il piatto e mette fuori. Niente tiro a giro", si legge.