Insigne in mixed: "Felice per il gol dopo un periodo buio a Napoli! In questa nazionale mi trovo bene, con Jorginho e Verratti..."

In zona mista ai microfoni di TMW è intervenuto l’attaccante dell’Italia Lorenzo Insigne al termine della sfida vinta contro la Grecia: “Abbiamo fatto una grande prestazione tutti insieme, grande intensità per tutta la partita ed è questo che ci chiede il mister. Sono felice per il gol dopo un periodo buio a Napoli, ora dobbiamo recuperare le energie perché martedì abbiamo una partita importante. Il mister ci sta dando una grande impronta e in campo si vedono i risultati. Dobbiamo lavorare uniti perché solo così si arriva ai risultati. Non sono stato bravo solo io ma tutta la squadra, non era facile venire qua a vincere. Al di là del risultato abbiamo fatto una grande prestazione di squadra. Ora dobbiamo stare sereni e pensare alla prossima partita, loro hanno perso quindi non verranno a fare una passeggiata a Torino”.

Il peggio è passato? “Il tecnico sta valutando tutti gli attaccanti che ha, poi è giusto che chi va in campo risponda alla fiducia del mister. Non dobbiamo pensare a chi gioca martedì, ma recuperare perché chi scende in campo sa cosa vuole il ct”.

È la Nazionale in cui ti trovi meglio? “Sì perché ho giocato tre anni con Jorginho, un anno con Verratti, giocano palla a terra anche nei loro club. Stiamo facendo un grande lavoro tutti insieme”.

La distanza dalla Francia? “Se continuiamo così diminuisce sempre di più. Siamo una squadra con gente esperta e qualche giovane. È giusto che giochi chi merita, il ct sta portando avanti una grande Nazionale, è giusto che giochi chi merita. Vogliamo arrivare all’obiettivo che è la vittoria, vogliamo vincere tutti insieme”.