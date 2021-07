Juve-Napoli, rischio Coppa d'Africa: in forte dubbio due big azzurri

Ieri è stato compliato il calendario per la nuova stagione di Serie A. Con la novità assoluta del calendario asimmetrico la tanto attesa sfida contro la Juventus viene a cadere per il Napoli in due giornate differenti: alla terza di andata in casa e alla prima di ritorno a Torino. Proprio quest'ultima sfida si disputerà il 6 gennaio 2022 dopo la pausa natalizia e per il Napoli potrebbero esserci delle assenze pesanti. Infatti Victor Osimhen, Kalidou Koulbaly, Adan Ounas e forse Faouzi Ghoulam saranno impegnati pochi giorni dopo con le loro nazionali per la Coppa d'Africa, la competizione continentale che si disputerà dal 9 gennaio al 6 febbraio. Al momento non è ancora noto il calendario del torneo, infatti il sorteggio dei gironi, programmato per il 25 giugno, è stato rinviato a data da destinarsi per via del Covid-19.