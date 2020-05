KKN - Giuntoli ha già comunicato a Milik che se non rinnova sarà messo sul mercato e ceduto

Nel corso delle ultime settimane Cristiano Giuntoli, Arkadiusz Milik e l'entourage di quest'ultimo hanno avuto un dialogo continuo e sereno. Ma negli ultimi giorni da parte del direttore sportivo azzurro è arrivata una comunicazione all'attaccante polacco: la volontà del Napoli è quella di rinnovargli il contratti, ma se il giocatore non lo volesse sarà messo sul mercato e ceduto. Il club partenopeo non ci sta a portare l'ex Ajax in scadenza di contratto (giugno 2021) e perderlo così a zero. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli.