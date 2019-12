Koulibaly a Sky: "Ancelotti? Sarò sempre con lui. Gruppo unito, continuando così ADL..."

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, al termine della sfida col Genk vinta per 4-0 è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' da tempo che cercavamo la vittoria, era un momento molto difficile, abbiamo perso fiducia, soprattutto di squadra. Era importante fare una bella partita, abbiamo superato il turno. Vedere lo stadio triste mi dava fastidio, è stato bello anche per questo perché abbiamo dato gioia ai tifosi".

Quanto responsabilità ha il gruppo in ciò che sta accadendo? Ancelotti merita la conferma? "Questo non lo decidiamo noi. Il gruppo è consapevole della situazione che c'era, non vincere per nove partite è difficile. Abbiamo perso fiducia, i tifosi non erano contenti. Capisco la loro rabbia, ma possiamo dare il 100% in campo. La situazione si risolve solo se il gruppo resta uniti e i tifosi con noi. Ancelotti fa tutto per aiutarci, io sono e sarò sempre con lui. Io gioco per il Napoli, gioco con il cuore. Tutta la squadra gioca con il cuore, i tifosi meritano di più e proveremo a dargli gioia. Devono solo aspettare che ritroviamo fiducia e credo che quando lo faremo ricominceremo a vincere tante partite, a cominciare da sabato".

La squadra si aspetta un gesto di distensione dal presidente? "Diciamo che non ci pensiamo, perché è veramente una cosa difficile da gestire, specie per i più giovani. Facendo bene sul campo il presidente farà il gesto che deve fare, siamo fiduciosi su questo. Sappiamo che i tifosi sono dietro di noi e questo è importante, questo dà forza a tutto il gruppo".

Su Insigne: "Lo vedo tranquillo. Quando la squadra non va bene si parla dei singoli, ma dobbiamo parlare di gruppo. Insigne nel riscaldamento ci ha spinto. Lo vedo molto tranquillo. Ha momenti sì, momenti no, come tutti. Tornerà quello che è: un grande giocatore".