L'editoriale del CdM: "ADL ha preso una decisione fino al termine della stagione"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "La vittoria con il Bologna ha un valore intrinseco addirittura più importante dei tre punti. Scalare posizioni di classifica per il Napoli è sicuramente vitale per la corsa Champions, ma ancor più lo è la tregua sancita in maniera formale tra area tecnica (allenatore, staff e direzione sportiva) e Aurelio De Laurentiis. Il presidente adesso è convinto di dover accompagnare il suo team fino al termine della stagione. Farlo in maniera convinta e partecipata, così come è successo sabato, quando alle 21.30 ha scelto di essere in ritiro con la squadra. Il primo segnale di distensione. Poi prima della partita (ultimamente parlava ai giocatori spingendo anche sull’acceleratore della pressione) ha optato per il silenzio. A vittoria acquisita ha dimostrato con i fatti la ritrovata alleanza con Gattuso. De Laurentiis ha preferito evitare i complimenti di rito, ha lasciato che fosse lo stesso allenatore a dire le parole giuste".