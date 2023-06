L'unico giocatore della Roma che Garcia avrebbe voluto nel Napoli

Si fanno tanti riferimenti in questi giorni alla rosa della Roma e alla forza di quella squadra capace di arrivare seconda dietro una fortissima Juventus

Si fanno tanti riferimenti in questi giorni alla rosa della Roma e alla forza di quella squadra capace di arrivare seconda dietro una fortissima e imbattibile Juventus. Pjanic, Nainggolan, Gervinho, Totti, Strootman solo per citare alcuni dei calciatori che componevano l'organico. Ma la realtà è che la sua futura squadra, il Napoli, campione d'Italia, non avrà nulla da invidiare alla sua Roma, anzi è una squadra ancora più completa e con spiccate caratteristiche. Garcia potrà divertirsi. C'è un solo giocatore che, ne siamo certi, avrebbe voluto con sé a Napoli e ovunque: Francesco Totti. Unico nel suo genere.