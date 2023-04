Leader Fedayn: "ADL non è il padrone di Napoli e la festa Scudetto non sarà sua! Drogati? Pronti a fare analisi"

Alessandro Cosentino, leader Curva B, ha parlato a Canale 21 prima dell'inizio della partita contro il Milan

Qui era tutto già pronto, sappiamo che il mondo ci stava aspettando. Le curve di Napoli sappiamo bene quanto siano belle, calde, quanto non abbiano mai mollato, soprattutto nel male. Oggi è tutto bello ma non dimentichiamoci dei fallimenti e le retrocessioni. Non voglio essere volgare, ma forse chi è a capo di questa società ha deciso di fare il primo attore.

Si può risolvere? Si può fare una cosa molto importante. Invito a chi ci dice che siamo drogati, da domattina a campione andiamo in una clinica dove possiamo fare l'esame del cuoio capelluto e vediamo negli ultimi 20 anni chi si è drogato, se noi o chi milita nelle tribune.

Il tifo del domani? Non ci sarà con personaggi del genere. Lui (De Laurentiis, ndr) parla di tifosi virtuali, ma non può essere attuato in una città di pancia come Napoli che sta vivendo un momento magico. Non puoi venire a dire nella mia piazza: faccio una festa a numero chiuso. Tu sei il presidente di questa squadra ma non sei il padrone di Napoli. Di sicuro, De Laurentiis, quella non sarà la tua festa. Facciamo in modo che la squadra possa gioire con la sua popolazione, poi dopo vuole fare la nave o le feste private, è un problema suo, ma noi non possiamo permettere a una persona che è sempre lontana da questa città di poter dire che Piazza del Plebiscito verrà chiusa e data solo ai tifosi vip che lui conosce".