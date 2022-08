Lecce, Baroni a Dazn: “Abbiamo un po’ faticato nei primi minuti, poi la squadra si è liberata”

"Siamo la squadra più giovane della Serie A, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Baroni, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Napoli: "Siamo la squadra più giovane della Serie A, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare molti cambi, perché avevamo di giocatori freschi per giocare con ritmo. Abbiamo fatto un po’ di fatica nei primi minuti nella gestione della palla, poi la squadra si è un po’ liberata. Abbiamo tante piccole cose da mettere bene insieme e non abbiamo tempo con questi ragazzi, devono trovare la condizione giocando. Oggi l’hanno fatto molto bene anche se all’ultimo eravamo un po’ sulle gambe".

Occasione per Zielinski? “Eravamo mal posizionati, avevamo portato Listkowski sul secondo palo ed invece dovevamo cambiare. Anche in questi episodi i ragazzi devono crescere".

Colombo? “Ha grandi potenzialità. Deve liberarsi dalla pressione e dal carico, Dobbiamo centralo in quel ruolo, deve prendere padronanza. Mi è piaciuta la sua partita, ha fatto un gran gol, ha un ottimo tiro. Ha fatto una grande prestazione”.

Grande lavoro: “Stiamo cercando di ricostruire un’identità della squadra. dobbiamo portare intensità, voglia e corsa. La squadra è molto partecipativa, compresi i ragazzi appena arrivati. C’è da lavorare, mettere alle spalle questo risultato. A noi servono queste gare, le desideriamo e la vogliamo andare a giocare”.

Preventive su Osimhen? “C’è stato un momento della gara, quando è entrato Lobotka l’abbiamo marcato a uomo. Riuscendo a portare delle pressioni primarie riuscivamo ad avere palloni più facili da leggere. Sono stati bravissimi i difensori, la squadra ha tenuto bene soprattutto al livello di attenzione”.