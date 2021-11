Legia-Napoli, si temono incidenti a Varsavia: l'appello ai tifosi del club azzurro

Giovedì 4 novembre si giocherà a Varsavia la quarta gara del girone C di Europa League tra Napoli e Legia. All'andata visti anche i precedenti incidenti tra le tifoserie, risalenti all'ultima sfida in Polonia tra le due squadre nel 2015, la trasferta fu vietata ai sostenitori polacchi. Stavolta, per il ritorno, i tifosi del Napoli potranno andare a sostenere la squadra in Polonia e il club azzurro ha lanciato un appello tramite Twitter: "Legia-Napoli, una gara all’insegna dello sport, del rispetto, del bel gioco e del fair play".

