Lozano, il futuro resta un rebus. CdM rivela: "Ha chiesto a Raiola di muoversi"

Prima il litigio con Gattuso, poi la Coppa Italia sollevata insieme ai compagni ed infine il gol ritrovato ieri contro l'Hellas. Non si sta di certo annoiando Hirving Lozano, lui come tutti i tifosi messicani che da lontano lo seguono e sbottano ogni qual volta l'ex Psv viene tenuto fuori dall'allenatore. Il futuro, però, continua ad essere un rebus di difficile risoluzione, tanto che lo stesso giocatore - come riportato oggi da Il Corriere del Mezzogiorno - ha chiesto all'agente Mino Raiola di muoversi sul mercato. Una richiesta probabilmente legittima, visto il poco minutaggio collezionato dallo stesso Lozano nel corso della stagione, soprattutto con la gestione Gattuso.