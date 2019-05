Marca - Offerta del Napoli per James: Real non soddisfatto, ma Ancelotti continua ad insistere

Il Real Madrid è a caccia di cessioni dai giocatori che non rientrano nei piani per creare un tesoretto importante per i colpi in entrate. Tra questi c'è James Rodriguez, di rientro dal Bayern Monaco, e secondo il quotidiano spagnolo Marca - molto vicino al Real - sul giocatore c'è il Napoli che però non ha proposto una cifra che i blancos si attendevano. L'ex Real Ancelotti non si arrende e continua a insistere perché lo ritiene un giocatore importante per la sua squadra. Il colombiano non sembra interessato alla Premier, ma l'ostacolo per il Napoli potrebbe essere la Juventus qualora dovesse vendere Dybala.