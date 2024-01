Mazzarri a Serie A Tv: "Vogliamo la Supercoppa, servirà essere quasi perfetti! Simeone eccezionale"

Parla così Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, alla Tv ufficiale della Lega Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Faremo di tutto per onorarla, non siamo in un momento perfetto, ci mancano diversi giocatori e non lo nascondiamo, ma siamo fiduciosi perché nel derby abbiamo fatto bene". Parla così Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, alla Tv ufficiale della Lega Serie A.

"Ai ragazzi ho detto che se giochi bene e non segni devi essere ancora più attenti, non conosco altre ricette. Bisogna avvicinarsi alla perfezione, poi come sappiamo da sempre basta un episodio e un momento negativo può diventare positivo.

La Fiorentina gioca molto bene, ha fatto passi da gigante, complimenti a Italiano, ormai è una squadra di alto livello, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà.

Simeone? E' un ragazzo eccezionale, bravissimo in campo e fuori, un esempio per i compagni, dà sempre morale e sorridente anche quando non gioca. E' il giocatore ideale che ogni allenatore vorrebbe avere nel proprio spogliatoio".