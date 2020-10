Mertens a Sky: "Napoli mi ha cambiato la vita. Osimhen è umile, ha voglia di imparare"

Alla vigilia della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar, l'attaccante azzurro Dries Mertens è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Se vogliamo continuare a fare il nostro lavoro dobbiamo convivere col Covid, questa situazione è uguale per tutti anche al difuori del calcio. C’è tanta voglia, abbiamo tanta fame, ci stiamo allenando bene e abbiamo voglia di giocare".

Sulla nuova posizione: "Mi diverto, mi devo ancora adattare un po’. Come posizione rispetto a quella di attaccante non cambia tanto. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo continuare, perché non finisce qua. Mi piacciono gli allenamenti, il mister chiede tanto ai calciatori e vedo i giocatori crescere tanto. E' quello che può fare la differenza non solo per quest’anno ma anche per il futuro. Speriamo che lui rimanga col suo staff, così possiamo crescere ancora".

Su Osimhen: "Se paghi tanti soldi per un giocatore credo che qualcosa sa fare. La cosa più bella è che può crescere ancora tanto. Ha fame e dopo gli allenamenti ha voglia di imparare e di esserci. E’ un ragazzo molto umile".

Quanto sei cambiato in questi anni? "Napoli mi ha cambiato, ha cambiato la mia la vita, la mia persona fuori e dentro il calcio. Ci sono persone che mi hanno dato stima, qui si vive di calcio. Adesso sono un’altra persona".