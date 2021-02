Mertens è tornato a Napoli: l'annuncio sui social della moglie Kat

Dries Mertens, che era in Belgio per la riabilitazione a causa del problema alla cavigilia, è tornato in queste ore a Napoli

Da capire se l'ex Psv riuscirà a esserci già giovedì contro il Granada o se il suo rientro avverrà domenica nel derby contro il Benevento.