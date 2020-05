Mertens firmerà prima dell'Inter! Incontro con ADL già fissato: i dettagli

"C'è stato un contatto, ma la sua priorità è sempre stata quella di rinnovare con il Napoli". A rivelarlo è stato il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, e il soggetto in questione non può che essere Dries Mertens. E allora, anche da queste parole, s'intende che ormai per il rinnovo dell'attaccante belga col Napoli è davvero ad un passo. Questione di giorni, secondo il Corriere dello Sport, che nella sua edizione odierna si sofferma sulle tempistiche che porteranno alla firma fino al 2022 (con opzione fino al 2023).

QUANDO SI FIRMA? - Aurelio De Laurentiis, l'ex PSV e il suo entourage (suo fratello Jeroen e gli avvocati della Stirr Associates) potrebbero incontrarsi negli uffici della Filmauro la prossima settimana, a ridosso del weekend, anche se tutto dipende dalla riapertura della mobilità interregionale e soprattutto del traffico aereo internazionale. Le parti stanno limando le ultime parti di un contratto sostanzialmente confezionato e condiviso da tutti. La certezza è che prima della semifinale di ritorno con l'Inter arriverà la firma.