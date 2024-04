Monza, Palladino in conferenza: "Presi gol di qualità super. Il Napoli sta bene, può fare grandi cose"

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è intervenuto nella sala conferenze dell'U-Power Stadium

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Monza Raffaele Palladino interverrà nella sala conferenze dell'U-Power Stadium per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

17.50 - Inizia la conferenza stampa.

Sembra che a deciderla siano stati colpi individuali dei campioni d’Italia? "Abbiamo preso dei gol di qualità incredibile. Non potevamo farci nulla. È doveroso di fare i complimenti al Napoli per il secondo tempo. La squadra ha reagito sul 3-1. Spiace prende il quarto gol su un nostro errore in fase di costruzione. Bisogna comunque fare i complimenti a tutti".

Era uno scontro diretto questo? Il tuo futuro? "Il mio futuro è a Bologna nella prossima gara. Il Napoli era una squadra che ha avuto difficoltà nel corso dell’anno ma sapevamo che sarebbero venuti qui per fare punti. Questa sconfitta non cambia nulla nel nostro percorso. Il nostro obiettivo è a Bologna, dove dobbiamo dare il meglio. Il Napoli sta bene, può fare grandi cose".

Zerbin e Colpani? "Zerbin ha fatto bene nel primo tempo. Il secondo è calato leggermente ma bisogna farli i complimenti. Ha fatto un grande assist, nonostante non giocasse da parecchio tempo. Colpani deve continuare così, è duttile e può giocare in qualsiasi ruolo. Sta crescendo tantissimo".

Tante imprecisioni del Monza, stanchezza? "Io penso che sia stato un po’ di scoraggiamento, un susseguirsi di situazioni sfavorevoli. Ci siamo disuniti, abbiamo rischiato qualcosina e non abbiamo avuto una buona gestione della palla".

Percorso del Monza? "Mi sento un po’sottovalutato: confermarsi è sempre più difficile, nonostante le grandi difficoltà che abbiamo avuto nel corso dell’anno. Vanno dati grossi meriti alla squadra e soprattutto ai giocatori. L’opinione pubblica quasi da per scontato i nostri risultati ma non conosce il nostro percorso interno. Ciò che stiamo facendo rimarrà nella storia".

17.55 - Termina la conferenza stampa.