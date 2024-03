Moviola CdS - Disastro Makkelie: manca rigore su Osi e rosso a Christensen!

"Fischi in ritardo, valutazione tecnico-disciplinare non sufficiente". Il Corriere dello Sport boccia la direzione arbitrale dell'olandese Danny Makkelie.

"Fischi in ritardo, valutazione tecnico-disciplinare non sufficiente". Il Corriere dello Sport boccia la direzione arbitrale dell'olandese Danny Makkelie. Lo descrive come un arbitro ancorato al suo passato, alla sua carriera, ma che è lontano dai suoi livelli. Nella sua moviola, il quotidiano sottolinea un errore certo e un altro molto probabile e scrive che al Napoli manca un calcio di rigore e forse un'espulsione per il Barcellona:

"Brutta entrata di Christensen ai danni di Lobotka, piede a martello sul collo del piede e la caviglia sinistra di Lobotka che si piega. Incerto Makkelie, arriva solo il giallo dopo diversi secondi, l'impressione però è che l'entrata fosse davvero brutta, poteva starci il rosso.

Osimhen finisce a terra dopo un contatto con Cubarsì: l'attaccante azzurro sfiora la punta del piede destro dell'avversario per primo, poi è Cubarsì ad andare sul piede destro di Victor, per Makkelie troppo poco per dare il rigore, ma è uno step on foot. Ci stava il penalty".