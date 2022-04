Moviola Gazzetta boccia Di Bello: "Errore grave sul rigore e manca rosso al Napoli"

La moviola de La Gazzetta dello Sport boccia l'arbitro Di Bello per l'arbitraggio contro il Napoli, grave l'errore sul penalty

© foto di www.imagephotoagency.it

La moviola de La Gazzetta dello Sport boccia l'arbitro Di Bello per l'arbitraggio contro il Napoli, grave l'errore sul penalty: "Lozano scappa, Ibanez perde un tempo di gioco, piena area, l’attaccante va a terra. L’arbitro Di Bello (7’ pt) fa segno di proseguire poi spiega, alla prima interruzione, che è stata spalla contro spalla. Errore chiaro. Di Paolo lo richiama all’OFR: piede destro del romanista che “grattugia” il tendine sinistro del messicano. Rigore netto: Var salvifico. Situazione cartellini: già ad inizio gara Anguissa e Rrahmani rischiano grosso. Poi, nella fase finale, escono due gialli per proteste sulle quali Di Bello poteva sorvolare (Insigne e Zaniolo). Gestione ondivaga, non coerente. Zanoli (6’ st) rischia il rosso, espone i tacchetti a Oliveira: Di Bello l’ha considerato imprudente, giallo ok; solo che Zanoli andava già ammonito al 49’ su Abraham".