Nessuna sorpresa per ADL e Grassani: si aspettavano ko, è già tutto pronto per il ricorso

Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, il presidente De Laurentiis non ha battuto ciglio: aveva messo in conto la sconfitta al primo round. Non c’è stata grande sorpresa, il club azzurro continuerà a far leva sulla legge ordinaria e continuerà a sostenere di essere stato impossibilitato a partire per Torino sulla base delle indicazioni di due Asl e della Regione Campania. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere che il Napoli punta dritto alla Corte d’Appello federale, il ricorso ben articolato, è già pronto. Nel caso di ulteriore verdetto sfavorevole si andrà al collegio di garanzia del Coni.