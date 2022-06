Nome a sorpresa per l'attacco, Sky: "Il Napoli si è mosso per Djuric"

"Ufficializzato nei giorni scorsi, il nuovo ds della Salernitana Morgan De Sanctis è già al lavoro per le prime operazioni".

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Nome a sorpresa per l'attacco del Napoli, che, secondo quanto si legge sul sito dell'esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio sarebbe sulle tracce di Milan Djuric, attaccante della Salernitana.

"Ufficializzato nei giorni scorsi, il nuovo ds della Salernitana Morgan De Sanctis è già al lavoro per le prime operazioni. Continuano i contatti con Djuric per cercare l'intesa sul rinnovo del contratto. Sull'attaccante si sono già mosse altre squadre come Fiorentina e Napoli, ma la Salernitana continua a spingere".