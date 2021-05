Non solo la Champions: ecco quanto vale il 2° posto rispetto al 4°

Quanto vale il 2° posto? Domenica l’ultimo turno di Serie A metterà di fronte Atalanta-Milan, scontro che sarà fondamentale per la corsa Champions dei rossoneri. Gli orobici sono già qualificati, ma avranno comunque l’incentivo economico di provare a portare a casa la vittoria per una questione economica.

Anche il Napoli, che ospiterà l’Hellas al Maradona, è in corsa per chiudere il campionato al secondo posto, con la squadra di Gattuso che sarà comunque concentrata per battere quella di Juric per avere la certezza di ottenere un piazzamento nella prossima Champions League. In caso di pareggio degli orobici contro i rossoneri il Napoli, vincendo la sfida col Verona, chiuderebbe al 2° posto in quanto in vantaggio negli scontri diretti con la squadra di Gasperini.

La distribuzione degli introiti sui diritti tv dovrebbe prevedere questa divisione in relazione alla posizione in classifica

Scudetto 23,4 mln

Secondo posto: 19,4

Terzo Posto 16,8

Quarto posto: 14,2

Quinto posto: 12,5