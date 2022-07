Oggi il via al nuovo Napoli di Kvara e Osi: senza cessioni, Spalletti potrà competere

Il discorso è quello solito: se il mercato non creerà stravolgimenti sostanziali, allora il signor Luciano si ritroverà ad allenare una squadra molto interessante

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'undicesimo ritiro in Val di Sole è pronta a partire la nuova era. Il nuovo Napoli che da oggi comincerà a costruire a Dimaro, tra le Dolomiti, la prossima stagione: "Lavoro duro e una certezza di nome Spalletti. L'uomo che ha riportato la squadra e la città in Champions e che ha sfiorato lo scudetto. Certo, i rimpianti non mancano, ma la base è solida e la rosa decisamente competitiva fino a prova contraria. Il discorso è quello solito, quello già fatto un anno fa con le stesse montagne sullo sfondo: se il mercato non creerà stravolgimenti sostanziali, allora il signor Luciano si ritroverà ad allenare una squadra molto interessante, con un fulmine georgiano tutto da scoprire e una saetta nigeriana che nelle ultime due stagioni ha pagato conti salatissimi a lady jella. Sì, questo è il Napoli di Kvara e Osi: 21 e 23 anni, voglia di vincere, velocità supersonica e l'aspirazione di colmare i vuoti eccellenti".