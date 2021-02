Osimhen bocciato dai quotidiani: "Un solo tiro debole, troppo poco. Non basta..."

Prova da dimenticare per Osimhen contro il Granada. Voti bassi sui quotidiani per l'attaccante nigeriano. La Gazzetta dello Sport, così come, il Corriere della Sera, giudica con un 5 la sua prova: "Un solo pallone buono per concludere, ma calcia debolmente tra le braccia di Rui Silva".

Voto 4.5 per il Corriere dello Sport: "Un solo movimento da Osi, inserimento e tiro, però a quattro minuti dalla fine: dire che è troppo poco equivale a un eufemismo".