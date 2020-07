Osimhen, l'amico giornalista: "Manca solo una firma, verrà a Napoli dopo le vacanze"

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, si è soffermato sul trasferimento dell'attaccante del Lille al Napoli in un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Oggi alle 19 circa potrebbe essere ufficializzato il passaggio di Osimhen a Napoli. Manca solo la firma del presidente del Lille. Non ho conferme sull'inserimento di Karnezis, l'affare sarà chiuso a 50 milioni di euro circa. Numero 7? Ho parlato con lui della possibilità di indossare il numero 9. Victor oggi è a Lille, domani partirà per le vacanze. Dopo le vacanze verrà a Napoli. Con Gattuso non ha parlato moltissimo, hanno fatto un piccolo briefing in cui Victor ha garantito di dare il massimo".