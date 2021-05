Paura Covid, dopo Maksimovic Gattuso ha una speranza

Rino Gattuso incrocia le dita e spera che quello di Nikola Maksimovic sia un caso isolato. Il difensore è stato trovato positivo al Covid all'ultimo giro di tamponi ed è al momento asintomatico e in isolamento. Sulla questione scrive così l'edizione odierna di Repubblica.

"Gattuso perderà per almeno 10 giorni anche Nikola Maksimovic. Il centrale serbo è risultato positivo al Covid dopo i tamponi effettuati ieri mattina. Il calciatore è asintomatico ed è già in isolamento, ma ovviamente si è alzato il livello di attenzione in casa Napoli per eventuali contagi. I tamponi saranno ripetuti tre volte fino a sabato ( l’ultimo nel ritiro di La Spezia). Gattuso si augura che non ci saranno altri problemi" si legge sul quotidiano.