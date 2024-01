Pazza idea ADL, Traore in viaggio verso l'Arabia (ma solo in un caso)

"E presto rivedrà anche i vecchi amici: con Di Lorenzo ha giocato a Empoli, con Raspadori a Sassuolo".

Il nuovo acquisto Traore in direzione Arabia? Questa, secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'idea di Aurelio De Laurentiis a patto che il Napoli si qualifichi per la finale di Supercoppa in programma per lunedì.

"E arrivederci. A Napoli. O magari in Arabia: una volta definito anche l’iter burocratico - firme e varie - De Laurentiis vorrebbe farlo volare direttamente a Riyad, ma il programma è ardito e di certo legato alla permanenza fino alla finale. Si vedrà. E presto rivedrà anche i vecchi amici: con Di Lorenzo ha giocato a Empoli, con Raspadori a Sassuolo.