Pedullà su Gazzetta: "Se Ghoulam conferma questo rendimento può rinnovare"

"Se Ghoulam dovesse confermare di essere tornato così competitivo, molto presto potrebbe essere approfondita la sua situazione contrattuale". Scrive così Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, sulle colonne dell'edizione online de La Gazzetta dello Sport, aprendo alla possibilità di rinnovare il contratto di Faouzi Ghoulam:

"Ha un impegno in scadenza nel 2022, da esterno con la valigia a una possibile e inattesa svolta nel giro di pochi mesi. Il mercato è anche questo, imprevedibile. Oltretutto in quel ruolo devi avere una disponibilità economica importante, almeno 15 milioni se non di più. E il Napoli aveva sempre messo l’uscita di Ghoulam come priorità per pensare poi a un eventuale rinforzo".