Politano al 45': "Non mi aspettavo questo risultato, ma eravamo carichi! Ora non molliamo"

All'intervallo il Napoli è sul 4-0 contro l'Atalanta. Durante la pausa Matteo Politano, esterno offensivo azzurro, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non mi aspettavo questo risultato, ma eravamo carichi e l'avevamo preparata così. Stiamo facendo una grandissima partita, fare quattro gol all'Atalanta non è semplice. Dobbiamo continuare così e non mollare perché la partita è ancora lunga".