Pres. Getafe conferma: “Olivera ha un accordo con il Napoli”

Angel Torres, presidente del Getafe, è intervenuto, a microfoni spenti, in esclusiva a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale”. L’esterno sinistro uruguagio domani in mattinata svolgerà le visite mediche a Villa Stuart a Roma.