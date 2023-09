Problemi tecnici per l’aereo del Napoli: volo per il Portogallo rinviato alle 16.30

E’ stata posticipata la partenza del Napoli per il Portogallo, in direzione Braga.

E’ stata posticipata la partenza del Napoli per il Portogallo, in direzione Braga. Secondo quanto riferito dalla redazione di Radio Marte, a causa di alcuni problemi tecnici per l’aereo del Napoli, il volo per il Portogallo è stato rinviato alle 16.30.