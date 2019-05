Quagliarella saluta la Samp? Giro di campo col padre e le lacrime: il Napoli lo rivuole

Bellissimo momento a Genova quando al termine della partita Fabio Quagliarella ha salutato i tifosi ed è andato sotto la curva. Al suo fianco la famiglia, grande commozione anche per il padre. In questi giorni in cui si parla anche di mercato, molti si domandano: un semplice saluto di fine anno, con elogio per aver vinto la classifica dei cannonieri, o c'è dell'altro? Potrebbe essere il saluto di chi andrà via? Pochi giorni e sapremo. Il Napoli, intanto, si è esposto con De Laurentiis e Ancelotti. Il primo ha pubblicamente detto di volerlo riaccogliere in azzurro, il secondo ieri ha così commentato la voce: "Nel calcio tutto è possibile...". Molto più di un'apertura. I tifosi della Samp prima della partita gli avevano anche dedicato uno striscione.