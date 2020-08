Rai - Allan andrà all'Everton: serve aumentare l'offerta di 5mln per chiudere

Giornata a Capri per Rino Gattuso che ha incontrato sull'isola azzurra il presidente De Laurentiis. Nel corso di Radio Goal della sera su Kiss Kiss Napoli il giornalista ed esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, ha raccontato alcuni retroscena dell'incontro: "Gattuso insieme alla moglie sono sbarcati a Capri alle 11 di stamattina. Dopo il tecnico ha incontrato De Laurentiis a Villa Bismarck, l'incontro è durato tutto il giorno e potrebbe proseguire più tardi a cena. Si è parlato di pianificazione e soprattutto di acquisti e cessioni. Le cessioni saranno quelle che dovranno favorire gli arrivi voluti da Gattuso. Tra i primi a patire Allan. Oltre all'interessamento dell'Atletico Madrid c'é l'offerta ufficiale dell'Everton di Ancelotti, 25 milioni di euro + 5 di bonus. Con cinque milioni in più il Napoli chiuderebbe subito. Allan favorisce la destinazione inglese alle altre, ma non sarà facile chiudere la trattativa prima dell'inizio del ritiro a Castel di Sangro".