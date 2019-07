Rai - Wanda flirta con la Juve, Icardi pensa al Napoli: resta in piedi l'ipotesi scambio

L’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato riferisce le ultime sul mercato del Napoli nel corso della Domenica Sportiva: “Wanda Nara flirta con la Juve mentre Icardi pensa più al Napoli per il futuro. Gli azzurri non vogliono dismettere nè Fabian nè Zielinski, mentre l’opzione di inserire nell’affare Insigne per convincere l’Inter potrebbe essere più fattibile. Tutto comunque resta molto aperto”.