Ranking, il Napoli stacca l'Atalanta e resta agganciato al Lione: vicina la Top 20

Con la vittoria sul Legia, la prima in Europa in stagione, il Napoli sale a 60.000 punti, confermandosi al 22esimo posto nel ranking. I partenopei allungano sull'Atalanta che resta alle spalle dopo l'ultimo ko (57.500) e restano agganciati al Lione ed in scia al Villarreal (61.000) ed al Salisburgo 20esimo (63.000).

Ranking per club

1 - Bayern 122.000

2 - Man City 115.000

3 - Liverpool 111.000

4 - Chelsea 106.000

5 - Barcellona 105.000

6 - Psg 102.000

Real Madrid 102.000

8 - Juventus 97.000

9 - Man United 95.000

10 - Atletico 93.000

11 - Siviglia 86.000

12 - Roma 81.000

Tottenham 81.000

14 - Arsenal 80.000

15 - Porto 77.000

16 - Borussia 76.000

17 - Ajax 70.500

18 - Shakhtar 70.000

Lipsia 70.000

20 - Salisburgo 63.000

21 - Villarreal 61.000

22 - Lione 60.000

Napoli 60.000

24 - Atalanta 57.500

25 - Inter 56.000

26 - Benfica 48.000

28 - Lazio 47.000

41 - Milan 35.000