Real, emergenza totale per il Napoli: sicuri 8 assenti e Modric è in dubbio

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com Luka Modric è in dubbio per la gara contro il Napoli. Emergenza totale per Ancelotti in vista della gara contro il Real Madrid. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "A pezzi, ma sempre e comunque vincente. Questo il Real Madrid di fine novembre, che alla ripresa dopo la sosta, nonostante le assenze dei lungodegenti Courtois e Militão, a cui si sono aggiunti i nuovi infortuni di Kepa (ottimamente sostituito da Lunin) oltre che dei vari Tchouameni, Camavinga, Arda Güler e Vinicius jr., è riuscito ad imporsi con autorità al Nuevo Mirandilla di Cadice. Un problema intestinale dell’ultimo minuto, però, ha escluso Brahim Diaz e, così, a Rodrygo è toccato partire dall’inizio".