Retroscena Allan, rifiutati 50mln da Ancelotti a gennaio. Ma il discorso non è chiuso

Sono anni, ormai, che il Napoli oppone resistenza alle avances che arrivano da ogni parte d'Europa per i propri uomini in organico. L'ultimo caso è quello legato ad Allan, che stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport a gennaio è stato richiesto fortemente da Carlo Ancelotti all'Everton, al punto da arrivare ad offrire ben 50 milioni di euro.

VALUTAZIONI - Il Napoli, però, prima dello stop alle attività sportive credeva che il centrocampista brasiliano valesse 60 milioni di euro e che potesse diventare un perno fondamentale anche sotto la guida di Gattuso, per questo nell'ultima sessione di mercato avrebbe rifiutato 50 milioni di euro. Una trattativa lampo, aperta e chiusa velocemente. Giusto una tentazione. Ma in estate, o per meglio dire quando comincerà la prossima finestra di mercato, se ne riparlerà.