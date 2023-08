Retroscena clamoroso: c'era volo per l'Italia prenotato per domenica, Veiga non ci è salito

Arrivano conferme dalla Spagna sul fatto che a far saltare la trattativa col Napoli sia stato l'entourage del calciatore

"Domenica al terminal di Peinador un aereo aspettava Gabri Veiga diretto in Italia, ma l'uomo di Porrino non è salito sull'aereo". Arrivano conferme dalla Spagna sul fatto che a far saltare la trattativa col Napoli sia stato l'entourage del calciatore, quando il Napoli aveva ormai definito l'affare con il Celta Vigo.

Lo racconta il quotidiano iberico Voz de Galicia: "Gabri Veiga non è salito sull'area per Napoli, è andato invece a Parigi per sostenere le visite mediche con l'Al-Ahli. Ha scelto l'Arabia Saudita, il suo destino, firmando un contratto da capogiro".